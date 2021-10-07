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從台灣到泉州 她做「有思想」丸子

聯合報 / 大陸新聞中心╱綜合報導

「從一顆丸子出發，我們走了兩代人。自台灣到泉州，由家庭作坊到規模化生產到如今的數字化工廠建設，貫穿始終的無非是『匠心』兩個字。」台商二代吳妘蓁笑著說，丸子是許多人餐桌上的重要點綴，而她要做「有思想」的丸子。

中新社報導，1980年代，吳妘蓁的母親蔡阿粉就在台灣做貢丸。而後蔡阿粉夫婦1998年在泉州投資辦廠生產貢丸。吳妘蓁隨著父母到大陸讀中學，泉州從此成了她的新家。

父輩創辦的富邦食品成為當地的食品龍頭企業，而吳妘蓁也順利接過父輩的擔子，帶領著企業開拓新市場、新領域。為保證企業的製造端優勢，吳妘蓁帶著企業擁抱數位化進程。觀光車間的建成，也讓更多人能看見丸子的一步步生產過程。

在吳妘蓁眼中，父輩的成功靠的是千錘百煉、精益求精的匠心。而自己在繼承匠心精神的同時，還要針對如今年輕人的喜好，走出傳統思想的束縛。

去年疫情以來，吳妘蓁看到大量的「年輕宅家族」，也看到了打造新IP的良機。於是，已經在凍品市場站穩腳跟的富邦瞄準休閒食品市場，開始生產開袋即食的創新丸子。

吳妘蓁還聯繫到資深的文創營銷專家，為即食丸子產品設計出時尚的包裝和宣傳語走上互聯網，孵化出「琥哥哥」全新IP品牌。

隨著大陸內銷市場的打開，2020年富邦食品逆市上揚，營業額同比增長了34.2%。但吳妘蓁並不滿足於此，新媒體直播平台的興起讓她感受到時代的風向。

吳妘蓁說，「我丈夫是泉州人，我父母在這裡生活，我的兩個孩子在這裡成長，我們的企業在這里扎根。有家人的地方就是家。」

「基於這20多年來對大陸市場的熟悉，未來我們準備建設兩岸食創園區，希望通過這個平台吸引更多台胞、台企尤其是青年到泉州就業創業，把台灣更多的美食帶到大陸市場。」吳妘蓁說。

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