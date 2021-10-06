上海台協秋日市集 開幕吸客

搶大陸十一長假商機，上海台商協會「秋日市集．一起康康」 5日開幕，上海市台協會長張簡珍表示，疫情過後有更多的商機，尤其上海市今年的產業裡以生物製藥為中心，以大健康，大數據、人工智慧為中心，透過大健康工委會帶動醫療、益生菌，服務、母嬰，還有大數據、科技生物等等，把兩岸的健康產業融合在一起。

張簡珍指出，架設這個大健康的平台，加深兩岸在健康，生物醫藥，製藥八臨床等等的合作，相信對上海市的台商來講是非常大的升級，也可以對接大陸十四五的理念。

現場有超過30家台商品牌設攤，活動到7日，其中喬山健康科技強調互動式體驗，現場擺起一塊「魔鏡」，運動者只要跟著鏡中的教練動作，就可以挑戰闖關；而南僑集團旗下品牌杜老爷厨房，也擺起新品牛肉芝士、時酥南瓜等濃湯。

台媽許小姐也帶了小孩來逛市集，她表示因為學校口頭建議，假期盡量不要出城，正愁沒地方溜小孩，「剛好住這附近，所以帶小孩來，還可以玩彈珠、射擊跟吃鹽酥雞，彌補一下快兩年沒回台灣的鄉愁。」

在張簡珍見證下，上海大健康工委會捐贈人民幣十萬元，給星舍公益基金，作為雲南教育醫療扶貧項目。

由上海台協、黃浦區工委會、大健康行業工委會、競衡集團899創客空間、合富醫療集團、健康醫學院教育發展基金為活動贊助單位，包括元祖夢工廠、長興投資集團、南僑食品、喬山健康科技、上海美聲服飾輔料、迅捷國際貨運等參與。