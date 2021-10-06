進博會名氣大 重磅廠商積極備展

第四屆中國國際進口博覽會（進博會）將於11月5日至10日在上海如期舉行。在倒數30天之際，全球著名商業運輸及建築設備製造商沃爾沃集團正式宣布參加第四屆進博會，攜旗下全體業務單元亮相技術裝備展區。

中新社報導，本屆進博會上，沃爾沃建築設備將在全球首次實體亮相自動化Zeux裝載機概念機，電動挖掘機ECR25也將迎來其中國首秀。沃爾沃卡車將展出搭載I-Save節油技術的首款本土化旗艦型重型卡車FH460，低碳環保更高效。沃爾沃遍達將帶來其創新、節能的電動傳動系統，進一步詮釋沃爾沃集團在電動化、零排放解決方案上的重要里程碑。

合斯康新能源今年首次參展進博會，希望藉助這一開放、合作的國家級平台入局中國氫能市場。根據合斯康新能源的研究，中國已為氫能產業的發展制定了全面計畫，旨在實現氫能領域關鍵技術的產業化，並進一步推動燃料電池電動汽車（FCEVs）的量產。

預計到2025年，中國將有5萬輛燃料電池電動汽車投入運營，2030年這一數字將達到100萬輛，這些車輛大部分是輕型多用途卡車、公共汽車和其他商業車輛。中國的主要乘用車製造商都已然瞄準了五年後的燃料電池乘用車市場。

合斯康新能源將在進博會上首秀其世界領先的面向燃料電池電動汽車市場的IV型儲氫瓶和供氫系統技術。

此外，歷峰集團將攜旗下Cartier卡地亞、dunhill登喜路、IWC萬國表、Jaeger-LeCoultre積家、Montblanc萬寶龍、Piaget伯爵、Serapian、VacheronConstantin江詩丹頓、VanCleef&Arpels梵克雅寶等中國消費者耳熟能詳的品牌亮相今年進博會，並首次帶來巴黎高級時裝品牌Alaia阿萊亞。集團展廳位於進博會消費品展區，將展示各品牌深厚的歷史、經典的設計、標誌性的作品和堪稱典範的製作工藝。

歷峰集團去年首次參展進博會，並簽署了進博會歷史上首份展商戰略合作備忘錄。歷峰集團總裁朗博傑稱，中國正處在消費升級快車道，市場前景廣闊，多年來中國一直是歷峰集團最重視的市場之一，再次參展進博會展現了集團對中國市場的信心。

第四屆進博會企業商業展規劃面積36萬平方米，共設食品及農產品、汽車、技術裝備、消費品、醫療器械及醫藥保健、服務貿易六大展區。