中古屋市五連降 「金九銀十」旺季不再

在大陸當局出手整頓房市和債務風險的背景下，克而瑞地產研究中心（CRIC）3日發布報告顯示，2021年第3季，大陸二手房（中古屋）市場持續走低，出現「五連降」，9月底，主要核心城市的中古屋市場交易規模，已回到2019年的水準。

CRIC數據統計，2021年1到8月，大陸中古屋市場累計成交面積達1億1,364萬平方公尺，年增23%。雖整體仍高於去年，但報告稱，以增漲速度來看，下半年在北上廣深等城市，先後推出中古屋指導價下，市場熱度逐漸降溫，月成交量在4月之後，實現「五連降」。

以深圳市為例，數據顯示，2021年8月，深圳中古屋成交2,043間，年減81.96%，月減20.1%；到了9月，深圳中古屋成交2,185間，年減75.27%。

以包含北京、廈門、南京、大連、杭州在內，被重點監管的10個熱門城市來看，中古屋成交量也年減44%；在政策背景下，2021年9月，大陸28個重點城市中古屋市場預計成交量，較2020年、2019年同期分別下跌23%和15%，傳統「金九銀十」旺季不再。

CRIC報告指出，在大陸當局「住不炒」主基調不變下，預判2021年第4季，大陸整體房價將保持穩中有降，並回歸理性。其中，新屋市場預期較前三季悲觀，主要受市場觀望情緒加劇、信貸政策收緊等影響，中古屋方面，同樣因市場信貸政策不容樂觀，甚至可能比新屋市場更慘淡。