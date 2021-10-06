廣西汽車集團新能源物流車 外銷北美

由廣西汽車集團生產的130餘台EV50新能源物流車，10月4日通過海運送往北美國家。總部設在廣西柳州市的廣西汽車集團，今年9個月已累計出口新能源汽車608台，車型有新能源物流車、高爾夫球車、電動觀光車等，出口區域包括北美、東南亞、非洲、中東、南美等市場。

中新社報導，廣西汽車集團國際業務部總負責人辛軍強表示，該企業新能源汽車在海外市場銷量持續增長，得益於在研究和開發新能源汽車上積累了豐富的經驗。該企業新能源汽車續航里程長、載貨空間大、高效低耗、性價比高等特質，是吸引海外消費者的重要原因。 廣西汽車集團是柳州汽車出口增長的一個縮影。據柳州海關統計，今年前8個月柳州市汽車及其零部件出口貨值為57.6億元人民幣，同比增長170.9%，其中出口整車6.18萬輛，增長188.3%。 除廣西汽車集團，今年以來，中國自主品牌新能源汽車蔚來、小鵬、愛馳、長城歐拉也加速開拓海外市場，並且還進入全球汽車工業更為發達的歐洲、美國等地。 今年上半年，小鵬出口至挪威的新能源汽車G3車型已近500輛。日前，蔚來公佈ES8型汽車在挪威的售價並開啟用戶交付；同時蔚來位於挪威的首家歐洲用戶中心開業，提供移動服務車和上門取送車在內的服務。 海關統計，今年前8月，中國汽車出口131.8萬輛，同比增長117.5%，金額1377億元人民幣，增長111.1%。其中，新能源汽車出口17.3萬輛，同比增長4.5倍。

發展新能源汽車是全球趨勢，消費者對新能源汽車接受度不斷提高，新能源汽車銷量保持增長的趨勢。據彭博新能源財經(BNEF)預測，到2025年全球新能源汽車的銷量將達到1100萬輛，滲透率達到11%；2030年將繼續攀升至3000萬輛。