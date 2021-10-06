空客、波音、巴航 看好大陸十年發展

在廣東珠海剛剛閉幕的第十三屆中國國際航空航天博覽會上，空客、波音、巴航工業等全球知名航空製造企業表示將繼續看好中國市場、加強合作，在中國持續擴大開放中得到更多發展機遇。

新華社報導，空中客車（空中巴士）中國公司首席執行官徐崗9月28日在珠海舉行的新聞發佈會上說，今年前8個月，空客已經向中國內地航空公司交付了87架飛機。

徐崗說，目前空客有20%的飛機銷往中國，在過去的幾十年裡，空中客車為中國客戶提供了現代的全系列民用飛機。截至2021年8月底，空客在中國內地的在役機隊達到2015架，市場份額約為53%。

空客已連續參加13屆中國航展。本屆展會上，空客最新的寬體飛機A330neo、A350-1000，以及最新的單通道飛機A220模型亮相。

在本屆航展上，波音公司宣佈將在廣州增設兩條全新的767-300波音改裝貨機（BCF）生產線，以滿足持續強勁的市場需求。該公司預測，未來20年全球市場將需要1720架改裝貨機，其中有520架是寬體改裝貨機的需求，而亞洲航空公司的需求佔到了40%。

波音中國總裁謝利嘉說，中國的航空市場經歷了長期的飛速發展，波音能夠在中國參與航空市場不斷壯大的進程，是一個非常難得的機遇。

此外，隨著中國不斷加強航空基礎設施建設，將進一步釋放中西部地區的航空市場潛力。

巴西航空工業公司認為支線客機的重要性在疫情後的中國市場愈加凸顯，將在新機場開闢新航線、培育新需求等方面扮演重要角色。

該公司在展會期間發佈了最新的中國商用航空市場展望。報告預測，到2040年，中國市場需要新交付1445架150座級以下的飛機。交付的新飛機中，77%將用於滿足市場增長需求。

「未來十年，中國航空運輸客運量將以4.7%的複合年均增長率增長，將引領全球航空旅行市場的復甦。」巴航工業商用航空總裁兼首席執行官阿爾然 · 梅耶爾在視頻中說。