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不放棄！華為控訴瑞典電信局 敗訴之後繼續上訴

集微網 / 集微網

集微網消息， 6月22日，華為在瑞典行政法庭（Förvaltningsrätten）控訴瑞典國家郵政和電信局（PTS）一案敗訴。最近從瑞典方面傳來最新消息，華為並未放棄，繼續上訴到了瑞典上訴法院（kammarrätten）。

據瑞典當地媒體10月2日報導，華為律師Henrik Bengtsson表示行政法院的判決在幾個方面存在重大錯誤。最引人注目的是，法院在沒有進一步分析的情況下，接受了瑞典國安局的武斷揣測。Henrik Bengtsson在一份新聞稿中表示，這也意味著PTS受到了外界影響而沒有做出任何獨立的決定。

他代表華為認為上訴法院應准許上訴，並且認為PTS的決定在法律程序方面違反瑞典法律和歐盟法律：“行政法院的裁決提出了重要的基本問題，但沒有聽取公司的所有論點。因此，這些問題由上級法院審查很重要。”

華為還聲明，如果上訴法院不同意華為對這些歐盟法律的解釋，上訴法院應要求歐洲法院作出初步裁決，以澄清有關如何解釋歐盟法律的幾個重要問題。目前尚不清楚上訴法院受理此案到底需要多長時間。

瑞典 歐盟 國安

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