恆指失守2萬4關卡 陸房企在港股下挫
繼昨日跌逾500點，險守2萬4000點整數關卡後，香港股市5日繼續承壓，開盤即跌1.1%，失守2萬4000點大關。截至上午10時17分，現跌幅收斂至0.37%，報23,946點，跌89點。
其中，恆生科技指數跌超2%，阿里巴巴一度下跌3.65%，報港幣132元，股價創歷史新低，另京東健康跌近5%、嗶哩嗶哩跌近4%，百度跌超3%。
值得注意的是，昨日傳出出售旗下物業股權的中國恒大集團，旗下中國恒大、恒大物業在港股繼續停牌，但其他大陸地產股，在香港股市跌幅持續擴大。
目前，融創中國跌10.42%，時代中國控股跌5.99%、中國奧園跌7.81%、佳兆業集團跌超6%，富力地產跌超7%，碧桂園和綠城中國跌超3%和4%。
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