大陸昨新增26例確診 均為境外移入

大陸國家衛健委5日公告，昨（4日）0—24時，全大陸新增確診病例26例，均為境外輸入病例，也無新增本土無症狀感染者。目前，大陸現有確診病例856例（其中重症病例3例），累計治癒出院病例90,792例，累計死亡病例4,636例。

數據顯示，4日大陸31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增確診病例26例，均為境外輸入病例（上海6例，雲南5例，山東4例，廣東4例，陝西3例，福建2例，吉林1例，黑龍江1例）。另新增疑似病例1例，為境外輸入病例（在上海）。

截至10月4日24時，大陸現有確診病例856例（其中重症病例3例），累計治癒出院病例90792例，累計死亡病例4636例，累計報告確診病例96284例，現有疑似病例1例。

無症狀感染者方面，大陸4日新增無症狀感染者15例（均為境外輸入）。

不過，在澳門特別行政區，4日通報新增1例本土確診病例，患者為先前住在廣東珠海，曾每日往返兩地，於9月26日進入澳門後，於4日核酸檢測呈陽性，經診斷確診的46歲男性中國大陸籍雇員。正值十一長假期間，澳門啟動應急響應，展開第三輪全民普篩和紅、黃碼區分區管控。