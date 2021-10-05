上海進博集市 嘗萬國美食

位於上海南京東路的進博集市裡，第四屆進博會參展商品已經搶先亮相。在約550平方米的空間內，打造了國家館、進博商品集合館、輕奢品牌館等區域，並設有進博文創產品專區、萬國美食體驗區及文化表演區，引入服飾箱包、食品酒飲、美妝個護、工藝品等十餘個品類近萬款進口商品，其中進博同款商品5000餘款。 中新社報導，十一長假期間，進博集市的客流源源不斷，巴基斯坦鹽燈、智利果味利口酒、瑞士巧克力、比利時巧克力、墨西哥龍舌蘭酒、土耳其冰淇淋、紐西蘭蜂蜜、北歐美食等各國好貨被遊客頻繁下單。

在進博集市北歐中心國家館，中國瑞典商會董事林文敦熱情地為來往遊客提供瑞典特色飲品試喝，招呼大家品嚐北歐美食。林文敦表示，新品「辣椒形」糖果分外有趣，綠色蘋果味搭配辣椒尖尖的辣味，很特別，受到了大人和小孩的喜愛，平均每分鐘賣出8盒。

在進博集市墨西哥館，墨西哥國家商會駐亞太地區代表山姆 · 馬爾多納多則化身「洋導購」，從網紅龍舌蘭酒到日常喝的果汁、墨西哥駐華使館指定葡萄酒以及墨西哥珠寶，他熟練地為消費者介紹墨西哥特色商品。

綠地集團總裁助理、貿易港集團總經理薛迎傑表示，截至10月3日下午6點，進博集市國慶日均客流數翻倍，3天銷售破百萬元（人民幣），進博集市已成為消費者新晉旅遊打卡地，同時也是各國駐華機構展示形象、傳遞文化的新窗口。