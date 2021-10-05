大陸服務貿易 同比增9.4%

大陸商務部3日披露的數據顯示，今年前8月中國服務貿易保持良好增長態勢，服務進出口總額32716.6億元（人民幣，下同），同比增長9.4%。

中新社報導，今年1-8月，中國服務出口15499.9億元，增長25.3%；進口17216.6億元，下降1.8%。服務出口增幅大於進口27.1個百分點，帶動服務貿易逆差下降66.7%至1716.7億元，同比減少5156.2億元。與2019年同期相比，服務進出口下降8.4%，兩年平均下降4.3%，其中出口增長22.6%，兩年平均增長10.7%；進口下降25.4%，兩年平均下降13.6%。

8月當月服務進出口增勢良好。8月份，中國服務進出口總額4624.7億元，同比增長24.8%，環比增長7.1%。服務出口2128.4億元，同比增長40.2%，環比增長1.9%，其中運輸服務出口增幅高達136.8%。服務進口2496.2億元，同比增長14.1%，環比增長11.9%。 知識密集型服務貿易佔比提高。1-8月，中國知識密集型服務進出口14754.2億元，增長12%，佔服務進出口總額的比重達到45.1%，提昇1個百分點。其中，知識密集型服務出口8038.2億元，增長16%，佔服務出口總額的51.9%。