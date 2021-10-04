聽新聞
test
0:00 / 0:00

慘！大陸深圳9月二手房成交量跌回1字頭 12年頭一遭

聯合報 / 記者林汪靜／即時報導
大陸深圳9月成交1765套二手住宅，較去年同期暴跌近8成，不僅連續下跌6個月，更是12年第一次跌回「1」字頭。（圖／取自人民視覺）
大陸深圳9月成交1765套二手住宅，較去年同期暴跌近8成，不僅連續下跌6個月，更是12年第一次跌回「1」字頭。（圖／取自人民視覺）

大陸深圳9月成交1765套二手住宅，較去年同期暴跌近8成，不僅連續下跌6個月，更是12年第一次跌回「1」字頭。在人口超過2千萬的深圳，月度二手住宅成交竟然不足2千套，相當於一天僅成交58.8套。放眼2010年至今的12年同期數據，成交量之低，絕無僅有。

中國證券報報導，作為存量市場，深圳的二手住宅成交量向來被作為市場風向球。自2月官方發布二手房指導價政策以來，過熱的深圳房市「一夜入冬」，這從購房者的入市意願可以窺見一二。

深圳中原研究數據顯示，5月以來，二手住宅客帶看指數持續下滑，9月二手住宅客帶看指數下滑了32.3%至59.4%。

購房者入市意願降低，也使得二手住宅成交量跌勢不止。9月，深圳成交1765套二手住宅，較上月減少13.6%；成交面積16萬9252平方公尺，較上月減少13.4%。

大陸房市向來有「金九銀十」的說法，但深圳今年的9月二手住宅成交量，與去年同期相比，暴跌79.99%。過去12年，這是深圳同期數據第一次跌破2千套，市場涼了。

同時，房市資金面還在持續收緊。深圳中原指出，目前包括建行在內的6家大陸銀行放貸額度由寬鬆調整為緊張，農行額度由寬鬆調整為適中。

深圳中原認為，受新房市場供應持續增加的影響，9月二手市場關注度一步降低，近期二手過戶量存在持續下滑的可能性。

相反地，深圳新房「伺機」崛起。比如，9月24日，深圳4個新盤齊開，共推出1907套住宅，引來4300多批購房者認籌，當天幾乎全部售罄。

深圳 二手房

延伸閱讀

大陸申請加入CPTPP有多難？ 龔明鑫：考20分還要申請書卷獎

大陸三款國產疫苗分獲71、50、10國認可 接種後可入境

杏輝天力獨家專利原料組合「腦康」 獲得大陸功效專利

大陸海南開打新冠疫苗加強針 抵禦Delta變異株

相關新聞

買恒大物業 傳合生創展千億入主

中國恒大集團債務風波延燒數月，旗下資產拆分傳出進展。四日早港股開盤，中國恒大、恒大物業暫停交易，並未透露原因。據財聯社引...

閩台農業融合 鄉村振興添動力

中新社報導，閩台農業融合發展，成為福建鞏固拓展脫貧攻堅成果和全面推進鄉村振興的有效途徑。福建將「大力推動閩台農業融合發展...

海上福州 掀起新一輪建設熱潮

中新社報導，福州（連江）國家遠洋漁業基地核心區母港一期項目3至6號碼頭泊位正在加快建設。「海上福州」正掀起新一輪建設熱潮...

廈門港再迎絲路海運巨輪

廈門港3日迎來一艘「絲路海運」巨輪—「地中海安布拉」號（英文船名：MSCAMBRA），這是全球最大集裝箱船舶之一。　　

創新賦能大數據 貴州設20億元基金

貴州省大數據發展管理局4日表示，大陸首個國家大數據綜合試驗區貴州發起設立貴州省創新賦能大數據投資基金，基金規模20.21...

大陸服務貿易 同比增9.4%

大陸商務部3日披露的數據顯示，今年前8月中國服務貿易保持良好增長態勢，服務進出口總額32716.6億元（人民幣，下同），...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。