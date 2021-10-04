網絡安全、反壟斷、再分配 中共加強控制互聯網巨頭

（德國之聲中文網）中共正在加強對中國互聯網巨頭的政治控制，並利用它們的財富來實現其減少對美國和歐洲技術依賴的野心。

這場以反壟斷和保護數據安全為名的打壓行動，始於2020年底，讓經歷了20年寬松管制下蓬勃發展的中國互聯網行業深受重創。投資者的不安已導致電子商務平台阿裡巴巴、游戲和社交媒體運營商騰訊和其他科技巨頭的總市值減少了1.3萬億美元。

中共表示，反壟斷執法將是2021-2025年發展綱要中的一個優先事項，強調競爭將有助於創造就業機會和提高國民生活水平。

商界人士、法律人士和經濟學家表示，即使經濟增長受到影響，習近平領導的中共政權似乎也會堅持這一方針。凱投宏觀首席亞洲經濟學家威廉姆斯(Mark Williams)說：這些公司在各自領域的創新方面處於世界領先地位，但中共領導層卻願意將它們全部壓垮。

倫敦大學亞非學院教授曾銳生（Steve Tsang）表示，這場打壓反映了習近平公開強調的恢復中共領導的最初使命。他說，如果習近平像人們預期的那樣謀求第三個五年任期，這在政治上也會對他有所幫助。

美國威凱平和而德律師事務所（WilmerHale）北京辦事處負責人羅斯（Lester Ross）說，中國領導人並不想重新對經濟進行直接控制，但希望私營企業與執政黨的計劃保持一致。

羅斯說：他們擔心的是公司變得太大，太獨立於黨。

經濟發展付出代價

阿裡巴巴創始人馬雲和騰訊創始人馬化騰，名列過去20年全球互聯網最成功創業人士榜單。阿裡巴巴是中國最大的電子商務平台，而騰訊經營著最流行的社交平台微信。

黨的計劃強調發展自己的機器人、芯片和其他硬件，因此這些公司趕緊投資數十億美元到這些領域，以顯示其忠誠。

阿裡巴巴表示，它將投資280億美元，開發操作系統軟件、處理器芯片和網絡技術，並承諾在未來三年內投入10億美元培育10萬名開發者和科技初創企業。

去年，騰訊承諾在數字基礎設施方面投資700億美元。從事電子商務、快遞服務的美團，則籌集了100億美元用於開發自動駕駛汽車和機器人。

曾銳生教授說，中國官員們意識到這場打壓會付出巨大的經濟發展代價，但是沒有敢直言相諫。他說，誰敢站出來對習近平說，你的政策會對中國造成傷害？

投資者紛紛止損離場。目前騰訊的市值為5750億美元，比2月份的峰值下降了3500億美元，跌幅相當於耐克公司或輝瑞公司的總價值。

7月2日，中國國家互聯網信息辦公室宣布對在美國上市的滴滴出行實施網絡安全審查，致使該公司股票市值蒸發三分之一。

誰的數據安全？

與此同時，習近平領導的政府正在加強對私營公司收集公眾數據的控制——尤其是擁有數億用戶的阿裡巴巴和騰訊。中國領導人認為有關14億人口的信息是深入了解公眾和經濟狀況的工具，掌握在私人手中具有潛在的安全風險。

將於11月1日生效的《個人信息保護法》規定了數據安全標准，禁止公司在未經客戶許可的情況下披露個人信息，並要求他們限制收集信息的數量。與西方國家的數據保護法不同，中國的法律沒有限制政府或執政黨對個人信息的訪問。

中國政府還被指利用其儲存的公眾數據對維吾爾人和其他穆斯林少數民族進行鎮壓行動。

香港大學中國法律研究中心主任張湖月教授（Angela Zhang）在本月發表的一篇文章中寫道，直到幾個月前，中國還非常寬松，現在已經成為監管數字經濟最積極和最有力的地區之一。

今年4月，阿裡巴巴被罰款182億元，理由是違反《反壟斷法》，濫用境內網絡零售平台服務市場的支配地位，限制市場競爭。騰訊、快手、微博和小紅書等網絡平台因為傳播色情信息等指控被罰款。騰訊音樂被責令解除與供應商的獨家版權合作。

中國政府還利用打壓行動來推動科技巨頭與員工和消費者分享其財富，縮小在政治上比較敏感的貧富差距。

滴滴、美團和其他約車和外賣服務企業在5月被勒令改善外賣員的福利和安全。美團創始人王興承諾將價值逾20億美元的公司股份捐給自己的慈善基金會。騰訊董事長馬化騰承諾向慈善事業捐贈逾20億美元。阿里巴巴承諾要投入相當於155億美元的資金用於促進社會公平。

張湖月教授寫道，這種收入再分配計劃讓人回想起20世紀50年代和60年代時毛澤東領導的群眾運動和民粹主義戰。

（美聯社）

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