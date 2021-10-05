創新賦能大數據 貴州設20億元基金

貴州省大數據發展管理局4日表示，大陸首個國家大數據綜合試驗區貴州發起設立貴州省創新賦能大數據投資基金，基金規模20.21億元（人民幣，下同）。

中新社報導，該基金以政府引導、市場化運作、面向貴州全省、面向大數據、面向創新為原則，突出產業導向，聚焦戰略性、引領性企業和項目，未來將充分發揮招商引資作用，助力引入海內外相關領域優質企業落地貴州，打造大數據產業鏈和生態圈。

該基金由貴州省新型工業化基金（大數據基金）出資10億元，貴陽產控資本有限公司等市級合夥人出資10.21億元，通過公開招標的方式，擇定貴州築銀資本管理有限公司為基金管理人。

該基金重點投向新一代信息技術服務、軟件開發服務、數據技術開發及服務、數據中心、數字基礎設施、數字經濟新業態、大數據融合、相關芯片產業等大數據、數字經濟及其相關應用領域。目前，基金已儲備一批優質投資項目。