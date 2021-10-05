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廈門港再迎絲路海運巨輪

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

廈門港3日迎來一艘「絲路海運」巨輪—「地中海安布拉」號（英文船名：MSCAMBRA），這是全球最大集裝箱船舶之一。　　

中新社報導，「地中海安布拉」輪執行亞洲—地中海航線，沿途掛靠韓國釜山、中國上海和廈門、新加坡、義大利焦亞陶羅、西班牙巴塞羅那等全球大港。　　

在該輪靠泊廈門港期間，廈門嵩嶼集裝箱碼頭為其開啟了「絲路海運」全速作業模式。新冠肺炎疫情發生以來，全球供應鏈、產業鏈面臨巨大挑戰，中國港口也不例外，防疫壓力大，但生產作業未曾停歇。

受益於「絲路海運」港口服務標準、中轉服務標準、快捷航線的服務配套等舉措，「絲路海運」運行數據月月飄紅，供應鏈體系獲充分保障。統計數據顯示，截至今年9月30日（前三季度），中國72條「絲路海運」命名航線共開行2094航次，完成集裝箱吞吐量251.78萬標箱。其中福建省66條「絲路海運」命名航行共開行1918航次，完成集裝箱吞吐量207.79萬標箱，同比增長16.21%。　　

福建絲路海運運營有限公司副總經理李南說，全球集裝箱吞吐量排名第14位的廈門港，擁有55條「絲路海運」命名航線，共開行1645航次，完成集裝箱吞吐量189.09萬標箱，同比增長17.0%。　　

「絲路海運」2018年在廈門首航。截至目前，中國天津、山東、廣州、北部灣等港口陸續加盟併發佈了12條更高服務標準的「絲路海運」命名航線，國外的波蘭格但斯克港、新加坡PSA國際港務集團也先後加入「絲路海運」聯盟。

廈門 航線 地中海

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