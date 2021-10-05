海上福州 掀起新一輪建設熱潮

中新社報導，福州（連江）國家遠洋漁業基地核心區母港一期項目3至6號碼頭泊位正在加快建設。「海上福州」正掀起新一輪建設熱潮。

福州（連江）國家遠洋漁業基地位於福州連江縣南部，閩江口入海處的粗蘆島上，是繼浙江舟山、山東榮成之後中國第三個國家級遠洋漁業基地，總投資約230億元（人民幣，下同），覆蓋連江、馬尾、長樂、福清、羅源等福州沿海區域。

福建是遠洋漁業大省，遠洋漁船數量位居全國第三，總產量全國領先。但是，以往大部分遠洋漁獲要到舟山、榮成等地上岸再運回來。福州（連江）國家遠洋漁業基地建設指揮部負責人表示，母港一期項目建成後，將有效解決遠洋漁獲上岸難、裝卸難等問題，推動遠洋漁業產業集聚發展。

當前，福州正加快建設現代國際城市，加速海洋經濟高質量發展，發布「推進新一輪海上福州建設實現海洋經濟高質量發展三年行動方案（2021~2023年）」。福州（連江）國家遠洋漁業基地是「海上福州」建設的一個縮影，將分三期建設，到2028年全面建成遠洋漁業基地核心區及遠洋水產品精深加工園、國際海洋生物產業園、遠洋漁業裝備加工園區、漁港配套區等。

與此同時，在絲路海港城的可門港區，以申遠新材料一體化產業園為龍頭的化工新材料產業、以華電儲運和可門港物流為龍頭的現代港口物流產業等形成集群發展，一個千億級臨港產業基地和億噸大港正在崛起。

福州市對接國家戰略建設海上福州領導小組辦公室有關負責人表示，新一輪「海上福州」建設重點項目已實施147個，總投資2679億元，其中今年1至8月完成投資302.62億元。

福州市第十二次黨代會提出，以海上福州、數字福州、新型材料、海港空港、閩都文化等為重要支撐，加快建設現代化國際城市，全方位推進高質量發展超越。

新一輪「海上福州建設」將聚焦十重點任務，包括大力發展千億級臨海能源產業，打造四個千億級新材料產業基地，發展面向全球現代漁業產業，建設國際濱海旅遊目的地，深化海洋生態綜合治理。

福州市官方明確，今年將力爭全年海洋經濟重點項目開工建設20個以上，竣工投產30個以上，實現海洋生產總值3000億元；到2023年，海洋生產總值力爭達到3500億元，水產產量、漁業產值保持中國領先地位。