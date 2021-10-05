閩台農業融合 鄉村振興添動力

中新社報導，閩台農業融合發展，成為福建鞏固拓展脫貧攻堅成果和全面推進鄉村振興的有效途徑。福建將「大力推動閩台農業融合發展」確立為持續推進脫貧地區鄉村振興的系列舉措之一，以實現鄉村產業興旺、生態宜居、鄉風文明、治理有效、生活富裕。

福建官方近日就此發文提出，支持引進推廣台灣農業「五新」，不斷深化茶業、精緻水果、花卉、食用菌、農產品加工、休閑觀光等優勢產業合作；支持脫貧地區提升台灣農民創業園、閩台農業融合發展產業園、海峽兩岸現代林業合作試驗區等建設水平，推鄉建鄉創閩台合作項目走深走實，吸引台胞來閩投資、創業和發展。

閩台農業交流合作是閩台融合發展的一大特色，也是福建脫貧攻堅和鄉村振興的一個亮點。在福建漳浦台灣農民創業園，3000多個雜交選育的蝴蝶蘭新品種爭奇鬥妍。扎根於此十餘年的台資企業漳州鉅寶生物科技有限公司，已成為目前大陸最大的蝴蝶蘭種苗研發企業。

官方統計數據顯示，去年，福建新批台資農業項目68個。截至目前，福建省累計批辦台資農業項目2789個，合同利用台資42.2億美元，全省農業利用台資的數量和規模繼續保持大陸各省份第一。

福建農林大學經濟管理學院教授戴永務認為，福建和台灣一水之隔，自然條件、氣候條件相似，利於台灣一些優良品種的引進和推廣；同時，閩台農業互補性強，合作空間巨大。基於這些優勢，深化閩台農業融合發展依舊是福建力推鄉村振興的發力點。

在三明市清流台灣農民創業園創業的台灣青年謝孟霖說，大陸市場充滿活力，加上清流山好水好生態好，發展休閒農業前景廣闊。今年9月，福建推出8條政策措施，支持閩台優勢產業、農業科技和鄉建鄉創合作，推動農業人才交流，優化營商發展環境，加快台灣農民創業園、閩台農業融合發展產業園建設，持續深化閩台農業融合發展。

福建省農業農村廳長黃華康說，充分發揮閩台農業合作優勢，將不斷增強福建脫貧地區發展內生動力。據規劃，到2025年，福建鄉村振興全面推進，城鄉居民收入差距續縮小，鄉村產業質量效益和競爭力進一步提高。