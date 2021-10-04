擬千億接盤恒大物業 合生創展大有來頭

受恒大物業傳找到「接盤俠」激勵，恒大系股票恒大汽車、恒騰網路截至4日下午4時，港股分別上漲29.14%、9.52%。值得注意的是，擬收購恒大物業的大陸地產商合生創展，雖較先前也和恒大接觸的碧桂園、萬科低調，卻也大有來頭，公司市值港幣603億元，名列為廣東五大地產商，創辦人朱孟依2021年在富比士中國慈善榜上，排名第9。

合生創展於1992年在香港成立，1998年在香港聯交所主板上市，總部設在廣州，以開發中高檔住宅項目和經營物業為主，但歷經30多年的發展，如同恒大與其他大陸地產商，橫跨地產、商業、生活、基建、投資等主要板塊，在科技、養老、文旅、教育、健康、金融、汽車等多元化業態也均有布局。

合生創展2021年中期業績顯示，集團營收港幣160.74億元，年增49.71%，歸屬母公司淨利港幣56.32億元，年增10.4%，公司毛利率63%。主要住宅地產業務方面，2021年上半年營收港幣64.83億元，占總營收超過40%。

惟在負債方面，合生創展今年上半年總負債達到港幣2,234億元，雖相比恒大是「小巫見大巫」，但相較2020、2019年同期分別上漲31.4%和94.6%，同樣受到關注。

不過，合生創展的實際控制人，也是集團創始人朱孟依和其家族，堪稱大陸老牌資本大鱷，旗下除了有合生創展，還有珠江投資集團，前者主業房地產開發，後者涉及城市更新等多重產業領域，常被外界稱為朱孟依的隱形財富帝國。

2021年，朱孟依家族在《胡潤全球富豪榜》中，以人民幣555億元身價，位列全球312名，另在2021年富比士中國慈善榜上，許家印排第二，朱孟依排第九；2020年初，朱孟依也進行權力交捧，由女兒朱桔榕擔任合生創展集團有限公司董事會主席。

4日無預警停牌後，中國恒大、恒大物業午間公告原因。恒大物業表示，公司將刊發一份關於根據收購及合併守則的「內幕消息」，及可能全面要約本公司股份的公告。

同日公告停牌的合生創展也說，停牌公告是有關公司的一項主要交易——合生創展同意收購一家在聯交所上市的公司，以及與此有關的一項合生創展可能要對目標公司的股份提出的強制要約。

在此之前，財聯社引述知情人士報導，廣州地產商合生創展，擬收購恒大物業約51%股份，獲得恒大物業控股權，交易金額估計超過港幣400億元，由於恒大物業上市不到一年，這筆交易也獲得港交所的特批。對此，合生創展回應，「一切以公告為準」。

中國恒大的公告則指出，公司股份已短暫停牌，以等待「刊發一份載有內幕消息的主要交易公告」。今年8月恒大爆出債務危機時，就擬出售旗下恒大物業、恒大汽車的部分股權，但均未成交。