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港股午盤跌逾500點 恆指險守2萬4關卡
受中國恒大、恒大物業停牌影響市場情緒，港股今天開盤下挫，恆生指數一度跌逾600點，截至12時午間收盤，報24,022點，跌553點，跌幅 2.25%。
值得注意的是，尚未停牌的恒大系股票恒大汽車、恒騰網絡雙雙在早盤分別一度走跌近6%和4%後，低開高走，午盤收漲10.6%和3%。
此外，聯想集團漲幅10.27%，聯想集團4日公告，已向上交所提交有關建議發行中國存託憑證及上市的申請材料，並於9月30日，收到上交所發出確認受理申請的函件。
在此之前，身陷債務危機的恒大集團，旗下中國恒大、恒大物業雙雙於今日停牌，也未說明原因。據財聯社引述知情人士報導，同樣也在今天停牌的廣州地產商合生創展，擬收購恒大物業約51%股份，獲得恒大物業控股權，交易金額估計超過港幣400億元。
正值大陸十一長假期間，港股10月1日（星期五）到10月3日（星期日）休市，10月4日（星期一）至10月8日（星期五）正常開市。 10月1日（星期五）至10月7日（星期四）南向交易和北向交易全部關閉，10月8日（星期五）起照常開通港股通服務。
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