陸房企「合生創展」也停牌 傳1430億接盤恒大物業股權

中國恒大集團債務風波延燒數月，旗下資產拆分傳出進展。據財聯社引述知情人士報導，廣州地產商合生創展，擬收購恒大物業約51%股份，獲得恒大物業控股權，交易金額估計超過港幣400億元（約新台幣1430億元）。

值得注意的是，4日早港股開盤，中國恒大、恒大物業就無預警停牌暫停交易，並未透露原因；與此同時，合生創展集團也在港交所公告，公司同意收購一家香港上市公司的股份，公司短暫停牌。

合生創展1992年成立，1998年在香港聯合交易所上市，和碧桂園、恒大、富力、雅居樂被列為廣東省五大地產開發商，以發展中高檔大型住宅地產物業為主。

截至9月30日收盤，合生創展股價報港幣27.250元，市值港幣603億元，而中國恒大為港幣2.95元，今年來股價縮水了79.14%，市值剩下港幣390.88億元，恒大物業方面，報港幣5.12元，市值港幣553.51億元。

在爆發債務危機後，中國恒大8月就曾探詢出售其下恒大物業、恒大汽車部分股權，另一地產巨頭碧桂園一度被傳是潛在買方，但後來破局。

據北京安邦智庫報告稱，恒大負債涉及超過128家銀行與121家非銀行機構，數千個開發項目影響大陸380萬人就業、數百萬購房者和產業鏈利益，倒閉將重創大陸金融穩定；恒大財報顯示，截至6月底，負債總額人民幣1.9兆元，是全球上市房企之冠。

受中國恒大、恒大物業停牌影響市場情緒，港股今天開盤下挫，恆生指數一度跌逾600點，截至12時，報24,022點，跌553點，跌幅 2.25%。

對於市場傳聞，合生創展稍早回應大陸媒體時並未否認，僅強調「一切以公告為準。」