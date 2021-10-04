涼了！中國恒大、恒大物業港股無預警停牌

尚處大陸十一長假期間，香港股市4日開市，其中近日身陷債務危機的中國恒大集團，旗下港股上市股票中國恒大、恒大物業無預警停牌，也尚未透露暫停交易的原因。

據財聯社報導，中國恒大、恒大物業4日在香港停牌，目前兩家公司沒有透露暫停交易的原因。另一方面，恒大另一子公司「恒大汽車」、「恒騰網絡」，目前暫未傳出停牌訊息。

截至9月30日收盤，中國恒大股價報港幣2.95元，今年來縮水了79.14%，市值剩下港幣390.88億元，另恒大物業報港幣5.12元，市值港幣553.51億元。

恒大本周還將面臨新的債務考驗，該公司參與擔保的一筆2.6億美元（約新台幣72億元）債券到期，須在4日償還，引發市場憂心恒大其他債券可能出現交叉違約。