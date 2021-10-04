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本地工逾9成 台企深耕「盤古之鄉」

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

一次因緣際會，台企東裕（桐柏）精密金屬有限公司深耕「中國盤古之鄉」河南桐柏縣17載，不僅年產值達1.5億元（人民幣，下同），還造福當地鄉鄰，本地用工達95%。

中新社報導，東裕公司成立於2004年，總部設在台灣，隸屬台灣松鼎工業股份有限公司統一管理。談及落戶桐柏縣，東裕公司總經理黃亞慧直言，純屬因緣際會，「一方面是趕上桐柏縣的優惠政策，另一方面是這裡具備完善的一條龍生產條件」。

黃亞慧說，公司在當地一期總投資8000餘萬元，占地60畝。東裕公司以生產不銹鋼、碳鋼、合金鋼閥門為主，集研發、生產、銷售於一體，產品主要銷往美國、日本等地及大陸石油、化工、製藥、多晶矽等多種行業。

2014年，東裕公司被認定為大陸國家級高新技術企業。近年來，根據品質控制需要，該公司又從台灣引進了攻牙機、研磨機、加工中心及數控機床等，提質增效。

黃亞慧表示，東裕公司現有員工200餘名，95%為桐柏本地人，包括5名殘疾人士和7戶體弱多病貧困戶。

黃亞慧說，「2020年年初到今年上半年，公司訂單受疫情和全球貿易環境影響，較往年下滑較為嚴重，2020年營收僅6000萬元」。從2020年至今，國際海運貨櫃價格已經漲了數倍，面對巨大衝擊，公司通過與客戶協商調整價格，保證產品質量和售後，實現共贏。今年下半年業績已在逆勢增長。截至8月，公司已實現銷售收入近8000萬元，其中出口總額5600萬元，預計全年可實現銷售收入1.2億元。

2020年，該公司投1.5億元建新廠項目，淘汰老舊設備，引進半自動化生產線，加快生產效率。今年擬在原有基礎上擴建場地30餘畝，投資3.4億元建新廠二期項目，計畫投建一個現代化研發中心，研發15至20種新產品，擴大市場規模。

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