江蘇推碳耗碼 碳排放一碼了然

江蘇省常州市計畫在全市範圍推廣應用「碳耗碼」，國網常州供電公司還將根據企業應用情況，配合開展「供電+能效服務」，幫助企業進行低碳生產技術改造，助力企業減排降碳。

新華社報導，掃描衣服標簽上的二維碼，除了產品重量、尺寸等基本信息，消費者還可以看到該產品在製衣、包裝等各個生產工序的碳排放量。近日，江蘇卿卿服裝進出口有限公司一批帶有「碳耗碼」標簽的服裝產品引來廣泛關注。

江蘇卿卿服裝進出口有限公司是一家出口導向型企業，近九成產品遠銷歐美等國家和地區。「『碳耗碼』讓我們對不同時間段、不同廠區生產的產品碳排放量做到心中有數，可以指導我們合理安排生產計畫，加快技術創新，減少碳排放，保持產品在國際市場的競爭力。」該公司總經理費建林說。

中國大陸宣布，力爭2030年前實現碳達峰、2060年前實現碳中和。探索建立碳計量與監測技術方法體系，將為上述目標的實現提供基礎支撐。

「現有企業生產碳排放計量方法一般是統計企業生產經營的電、氣、煤、油等能耗數據，結合企業產值，分析折算成碳排放，無法反映碳排放從『源頭』（能源側）到『出口』（消費側）的具體分布情況。」清華大學電機係主任康重慶說。

為實現全域碳排放的實時監測，國網常州供電公司與清華大學聯合研發了「能源側—網絡側—負荷側」實體碳表系統，並搭建了常州能流碳計量服務平台。實體碳表裝置用於實時測量和記錄能源系統中碳排放基本指標，根據安裝位置的不同，碳表裝置分為源側碳表、網側碳表、荷側碳表三類，分別安裝在發電廠、輸配電網、企業。利用碳表記錄的信息，基於「碳流分析理論」，可計算得到能源系統全域碳信息。

「實體碳表系統和『碳耗碼』是碳計量領域的一次全新探索，既能指導企業低碳生產，也能為政府部門調整能源結構提供數據支撐。」江蘇省發展和改革委員會二級巡視員李義說。