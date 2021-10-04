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十四五 新疆砸4千億人民幣打造交通網

聯合報 / 大陸新聞中心╱綜合報導

新疆維吾爾自治區交通運輸廳最近披露消息稱，「十四五」期間新疆將投資4000億元人民幣用於公路交通建設，力爭到「十四五」末公路總里程達到22萬公里（含新疆生產建設兵團），高速（一級）公路里程達到1萬公里以上。

新華社報導，新疆自治區交通運輸廳副廳長郭勝近日表示，「十四五」期間，新疆將會增加G7京新高速、G315若羌至依吞布拉克兩條高速公路出疆通道；同時，為解決天山南北阻隔問題，在大陸國家支持下，將於今年年底建成G575巴里坤至哈密、G0711烏魯木齊至尉犁兩條穿越天山南北的高速公路通道。

郭勝說，「十四五」時期，新疆將實現北疆環準噶爾盆地、南疆環塔里木盆地的全面高速化，基本實現縣縣通高速（一級）公路，所有3A級以上景區通高速（一級）公路，常年開通的口岸通高速（一級）公路。

新疆 高速公路 自治區

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