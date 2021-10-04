疆電外送新高 緩解缺電
新疆電力交易有限公司最新披露，今年前三季度，作為中國大陸綜合能源基地之一的新疆，通過4條「疆電外送」通道，共計外送電量創歷史新高，達935億千瓦時，同比增長22.4%，緩解了部分省分電力供應緊張的局面。
新華社報導，為最大程度保障大陸全國電力供應，新疆今年持續加大電力外送規模，特別是第三季度，新疆新增46次跨區跨省電力交易，由此增加東中部電力供應139億千瓦時。
今年9月，受電煤供應緊張、用電需求快速增長等因素影響，部分省分出現電力缺口。作為資源能源大區，新疆充分發揮自身優勢，統籌協調提升「疆電外送」能力，增加電力市場化交易頻次，及時回應並滿足華東、華中地區購電需求。
為最大程度確保居民生產生活、重點行業和單位供電正常，新疆還將根據天氣與負荷變化，滾動開展電力電量平衡分析，與西北其他省區互相進行電力支援。
此外，「十四五」期間，中國華電集團公司計畫在新疆投資1000億元人民幣、力爭新增新能源裝機2000萬千瓦，助力新疆打造國家級清潔能源基地。
「十四五」期間，華電將重點推進南疆葉爾羌河千萬千瓦級清潔能源基地項目建設，積極推動存量煤電機組靈活性、節能降耗、環保升級改造，推進「千鄉萬村馭風計畫」和「千鄉萬村沐光行動」，為促進南疆民生改善、鄉村振興提供綠色能源保障。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言