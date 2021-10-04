漳州解封 台商忙復工不忘送暖

「十一」黃金周長假，福建省漳州台商投資區內，福建凱景新型科技材料有限公司的工作人員正忙著進行生產設備檢修，加緊準備復工復產。在漳州解封後，漳州台商投資區的台企有序恢復正常生產。

中新社報導，在9月10日以來的此輪福建本土新冠肺炎疫情中，漳州累計報告確診病例3例，這些病例所在的漳州台商投資區隨即被劃定為中風險地區，實行封閉管控。9月30日，漳州解封，全域均為低風險地區。

「當地政府防控很及時，企業雖受到貨運等因素影響，但沒有出現停工。」扎根大陸20多年的福建凱景新型科技材料有限公司總經理、台商陳富澤說。

陳富澤表示，企業處於中風險地區，413名員工中有64人居家隔離辦公，通過遠程視頻會議基本能解決工作上的問題。

此輪疫情發生後，在閩台胞台企紛紛以不同方式參與抗疫，奉獻愛心。

漳州台商投資區台商聯誼會組織台商台企捐款捐物，為區內集中隔離點的孩子發放慰問品，為參加防疫的醫務人員提供睡袋、生活用品等物資。

「兩岸一家親，我們是共同體。」漳州日茂塑膠有限公司副總經理紀千媚也是一位扎根漳州台商投資區20多年的台商，她一邊介紹公司疫情防控情況一邊表示，「員工很配合，企業基本保持正常運行」。

「90後」台灣青年林煒竣看到一線防疫工作者很辛苦，也為他們送去礦泉水、飲料等食品，還通過廈門藍天救援隊向廈門市同安區捐贈口罩、消毒水等防疫物資。

林煒竣2007年隨父親到大陸學習生活，現於父親創辦的漳州大珅金屬製品有限公司打理事務。這兩年，他把學到的知識和大陸的情況相結合加以優化並實施，讓公司的整體業績翻了兩番。

官方數據顯示，截至目前，漳州台商投資區累計引進台企125家，其中規模以上台企27家，總投資約54億美元；台塑、統一等台灣七大上市集團先後於此落戶。