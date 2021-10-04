海南免稅店 十一客流火爆

聯合報 / 大陸新聞中心╱綜合報導
海南離島免稅十一假期銷售火爆，圖為民眾在海南省海口市日月廣場的海控全球精品免稅城購物。（中新社）
海南離島免稅十一假期銷售火爆，圖為民眾在海南省海口市日月廣場的海控全球精品免稅城購物。（中新社）

全球疫情持續影響大陸消費者出境購物，海南離島免稅承接境外消費回流。這個「十一」假期，在經歷本地疫情反覆的銷售低潮後，海南離島免稅店重現客流火爆景象。

中新社報導，海口海關2日發布數據顯示市場熱度。假期首日海關共監管離島免稅購物金額1.71億元（人民幣，下同），同比猛增122%。

去年海南離島免稅店銷售超過300億元，日攬金過億元成為常態，今年初設定全年目標值為600億元。不過受到海南本地疫情的影響，免稅銷售數據不及預期。據海口海關副關長趙俊倫表示，今年1-8月海口海關共監管離島免稅購物消費321億元。

自9月開始，擺脫疫情影響的海南離島免稅市場逐步回暖。「十一」假期前各免稅店接連推出低折大促、多倍積分、滿額抽獎等活動，全力拉動業績。

海控全球精品免稅城9月29日提前啟動「慶免稅購物季」，單日銷售額創新高。該店副總裁林月文說，目前離島免稅銷售客流呈現恢復性增長，但尚未回到最高點，通過促銷客單價有10%至15%提升。

中服（三亞）免稅品有限公司首席運營官朱元龍注意到，免稅行業和其他旅遊業態產生良性互動，「免稅店與三亞遊艇旅遊中心隔江而望，很多坐遊艇出海的遊客都會來逛逛。我們也在計畫送顧客遊艇出海、衝浪潛水類的消費福利。」

市場分析指出，在全球旅遊消費行業整體受疫情重創背景下，得益於大陸疫情防控成效和海南自貿港建設紅利，海南離島免稅店增多，免稅購物方式多樣化，吸引境外消費回流作用將更加明顯。

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