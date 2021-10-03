恒大汽車半停擺 員工半薪休假到月底

中國恒大集團身陷債務風暴後，旗下恒大汽車營運也出現「半停擺」狀態，在大陸十一假期後，有多名員工被要求不用如期返回公司，可以「休假到月底」，採半薪輪休模式，員工坦言，大家人心惶惶，「都在刷簡歷（履歷）了」。

據《晚點 LatePost》、《東方財富網》等陸媒報導，與恒大汽車旗下恒馳5、恒馳6兩款車無關的研發人員，以及上海和廣州南沙製造基地的大部分生產人員，都被通知將參與輪休。

員工表示，他們所在部門通知，十一假期後繼續休假到10月底。值得注意的是，雖恒大汽車通知這些員工「帶薪休假」，但按照勞動合約載明，薪資結構由底薪加績效構成，為每月5日、20日各發一半，所謂的「帶薪休假」，實際上只會發半薪。

跟上電動車熱潮，恒大集團於2015年成立恒大汽車，並於2019年發布新品牌「恒馳」，同時開發十幾款智慧電動車，還喊出2025年產銷百萬、2035年產銷過500萬的口號，在各地大舉收購、建設工廠，但至今尚未有車款實現商業化量產，更曾被官媒《新華社》點名抨擊是「紙上造車」。

儘管去年9月恒大汽車宣布，計劃登陸科創板，但今年集團債務危機爆發後，恒大8月就曾表示，探討出售旗下恒大汽車的部分權益。

到了9月21日，恒大汽車公告，向技術人員授出3.24億股購股權，當時外界認為，此舉有助於穩定公司核心技術團隊，但接下來的9月24日，恒大汽車又稱，旗下恒大養生谷項目因資金流動性問題，部分停工，同月26日，恒大汽車再公告，與海通證券的上市輔導協議終止，這也意味著科創板上市破滅。

恒大汽車目前市值港幣295億元，截至9月30日收盤，股價港幣3.02元，較年初縮水90%。