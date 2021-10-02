陸駐美大使稱：中美正在磨合中尋找新的相處之道

中國大陸駐美國大使秦剛接受大陸中央廣播電視總台北美總站專訪時表示，中美正在磨合中尋找新的相處之道。而他的任務就是使中美磨合期盡可能地縮短，並使磨合的過程盡可能少一些劇烈和意外，多一些潤滑和意料。

根據大陸駐美國大使館官網發布的新聞稿，秦剛9月30日受訪時表示，他在赴任至今的兩個月內，見了美國各界很多人士，深刻地體會到，支持中美關係發展、支持中美兩國加強交往與合作的人，在美國還是大有人在。

秦剛說，很多人明確地反對中美脫鉤、反對中美對抗，特別是在美國的工商界、教育界、民間、地方，能夠非常強烈地感受到這種聲音、這種願望。

但秦剛指出，與此同時，他也感覺到，對中國的偏見誤解還是廣泛存在，甚至有些人不願意看到中國好，不願意看到中美關係好，這部分人的能量和聲音也還是不小的。

秦剛表示，他將和美國各界加強接觸，傳遞中國的聲音，向美國各界講清楚，中國共產黨到底是個什麼樣的政黨，中國到底是個什麼樣的國家，中國人民到底是什麼樣的人民；要向美國各界講清楚，中美「合則兩利、鬥則俱傷」這個道理。

秦剛稱，發展中美關係是一個雙方磨合的過程。他說，中文兩個字—「磨」和「合」，「磨」就是摩擦，「合」其實最後就是怎麼相處。

他指出，中國有句老話：「不打不成交」。這個磨合現在還在進行中，通過磨合來重新發現對方，重新認知對方，從而找到一個如何相處之道，這就是中方所主張的。

秦剛認為，中美現在正處在這麼一個磨合期，而他的任務簡單說，就是使中美這個磨合期盡可能地縮短，使這個磨合的過程盡可能少一些劇烈和意外，多一些潤滑和意料。