大陸央行對房市的態度傳遞信貸政策不再一味收緊

今年來大陸連續出手打壓房地產，不過大陸央行卻在一周內兩次提到房地產，業內人士認為，兩次會議對房地產市場釋放了相對積極的信號，代表房地產信貸政策最嚴時期已過去，接下來政策將有保有壓，不是全面收緊。

中新社報導，大陸央行貨幣政策委員會於9月27日召開2021年第3季例會，罕見地提到了房地產：維護房地產市場的健康發展，維護住房消費者的合法權益。

大陸央行、銀保監會於9月29日聯合召開房地產金融工作座談會，再次提及「兩個維護」：金融機構要按照法治化、市場化原則，配合相關部門和地方政府共同維護房地產市場的平穩健康發展，維護住房消費者合法權益。

大陸樓市近來表現不佳，國家統計局數據顯示，8月商品房銷售額與上年相比下降18.7%。分析認為，這一輪樓市低迷最關鍵因素就是個人房貸收緊，在強監管背景下，多地房貸額度緊張，利率上漲，甚至傳出了個別銀行暫停二手房貸款的消息。

易居研究院智庫中心研究總監嚴躍進指出，相比過去打壓性的表述，這次「兩維護」提法釋放一定的寬鬆導向，若按照過去的表述應該是類似「購房者」”的說法，而此次強調「住房消費者」的概念，說明對於「住房消費」是持肯定態度。

也就是說，對於剛需群體的真實買房需求，調控政策可能將會更加友好。，大陸銀保監會於9月7日表示，明確銀保監會督促銀行機構在貸款首付比例、利率等方面對剛需群體進行差異化支持。

貝殼研究院首席市場分析師許小樂認為，預計第2季以來的信貸收緊態勢，可能在第4季築底站穩，明年的信貸環境可能呈現整體平穩、結構性寬鬆，這種結構性寬鬆主要表現為對首次置業、改善置業等剛性住房信貸的保障和支持。