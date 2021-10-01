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李克強：大陸會確保能源電力供應

聯合報 / 記者呂佳蓉／即時報導
大陸國務院總理李克強昨（9月30日）會見駐華使節，這是李克強會見文萊駐華大使拉赫瑪尼的合影。圖／新華社
大陸國務院總理李克強昨（9月30日）會見駐華使節，這是李克強會見文萊駐華大使拉赫瑪尼的合影。圖／新華社

大陸國務院總理李克強9月30日會見28國新任的駐華使節時說，大陸會維護産業鏈供應鏈穩定，保證能源電力供應，保障基本民生，確保經濟運行在合理區間。

據陸媒新華社報導，李克強在中共建政72年前夕，會見使節。他強調，大陸願與各國增進政治互信，深化互利共贏合作，共同努力應對疫情挑戰，促進經濟復甦。

他也說，大陸的發展始終在改革中推進，在開放中前行。會進一步深化改革，推動高水平對外開放，打造市場化法治化國際化營商環境，堅持對內外資企業一視同仁，促進公平競爭，歡迎各國企業來華投資。

李克強也說，大陸會立足新發展階段，與貫徹新發展理念，構建新發展格局，推動高質量發展。在抓好常態化疫情防控的同時，克服新的困難和挑戰。也將保持宏觀政策連續性穩定性、增強有效性，做好預調微調和跨周期調節，穩定市場合理預期。

李克強 疫情

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