聯想將回上海科創板上市 預計籌資430億元

大陸資訊設備大廠聯想集團也要回歸A股。上海證券交易所9月30日公告，聯想首次公開發行存托憑證（CDR）並在科創板上市申請已獲受理。聯想計劃募集資金人民幣100億元（約新台幣430億元）用於多個戰略投資項目，並補充流動資金人民幣35億元。

根據公開發行說明書，聯想計劃發行不超過13.38億股普通股，作為擬轉換為CDR的基礎股票，將按1股/1份CDR的比例進行轉換，占發行後股份總數比例不超過10%。

聯想計劃募集資金人民幣100億元，用於雲網融合新型基礎設施項目、行業數字化智能化解決方案項目、人工智能相關技術與應用項目在內的新產品及解決方案研發項目，並補充流動資金人民幣35億元。

新京報指出，這也是中國證監會9月17日發布「關於擴大紅籌企業在境內上市試點範圍的公告」後，紅籌上市公司以CDR形式回歸A股的第一例。

紅籌公司（紅籌股）是指在香港上市，但由中資企業直接控制或持有三成五以上股權的企業。

聯想集團1994年就在香港上市，1995年發行美國存托憑證（ADR）。 今年1月12日，聯想宣布將回歸A股。

對於為何選擇在上海科創板上市，聯想集團董事長兼CEO楊元慶早前受訪時曾表示，回歸科創板一方面將幫助聯想增強國際與國內兩個市場的緊密連接，實現兩個市場協同效應的最大化。

另一方面，通過更好利用中國蓬勃發展的資本市場的力量，增進公司資本結構的多元優化，壯大公司可持續發展戰略的資金實力，也將助力聯想為中國科技行業的創新突破和實體經濟的高質量發展做出更大貢獻 。

根據聯想8月公布的截至今年6月30日的2021/2022財年第一財季季報顯示，聯想季度營收達人民幣1,094億元，年比增長27%；凈利潤人民幣30.1億元，增長119%。聯想稱，當季業績表現「再創史上最強的第一財季業績」。

公開發行說明書的數據顯示，聯想近三個財年的凈利分別為人民幣42.47億元、55.94億元、86.85億元，年均複合增長率為43%。

上個月8日，楊元慶在聯想創新科技大會中曾宣示，聯想未來三年研發投入將「翻番」（成長一倍）。

儘管聯想已多年穩居全球PC銷售冠軍寶座，但楊元慶近年積極推動聯想轉型，希望能為更多客戶提供數位解決方案。

公開發行說明書指出，聯想將依托由智能物聯網（Smart IT）、智能基礎架構（Smart Infrastructure）、行業智能（Smart Verticals）為支柱搭建的3S戰略框架，以及以「端-邊-雲-網-智」為技術架構的新IT，致力於提供賦能各行各業實現智能化變革所需要的技術、服務與解決方案。