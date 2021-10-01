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彭博：北京下令國企 不惜代價確保今冬能源供應

經濟日報 / 編譯簡國帆／綜合外電
中國大陸的電力短缺已加劇全球商品市場的動盪。路透
中國大陸的電力短缺已加劇全球商品市場的動盪。路透

知情人士透露，中國大陸中央政府官員已下令，要求規模最大、從煤炭、電力到石油的幾家國有能源公司，必須不惜一切代價，確保今年冬季的能源供應。

彭博資訊報導，主管能源和工業生產的中國大陸副總理韓正，本周稍早和北京的國有資產管理機構及經濟規劃部門官員召開緊急會議時，直接下達這項命令。知情人士說，北京政府不會容忍大停電

不過，SEB首席商品分析師Bjarne Schieldrop認為，大陸這項命令反而可能加劇能源市場的震盪，這項命令「不會讓市況冷卻，看來反而還會更瘋狂」，「他們（北京當局）將不惜代價贏得競標戰，以搶得煤炭或液化天然氣」供應。

這場緊急會議也凸顯中國大陸情勢的嚴峻程度。大陸多處遭遇嚴重的能源危機，好幾個地區已須對工業部門限電，一些住宅區還會無預警停電。中國大陸的電力短缺也已加劇全球商品市場的動盪，導致從肥料到矽等產品的價格都大漲。

北京 停電 限電

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