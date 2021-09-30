汽車晶片缺口高峰已過 中國汽車流通協會：供應將緩慢提升

中國汽車流通協會表示，目前，汽車晶片缺口高峰已經過去，未來晶片供應將會緩慢提升，但傳導至汽車終端銷售還需要3到5個月。

證券時報報導，中國汽車流通協會指出，進入10月旺季，缺晶片問題尚未緩解，部分地區拉閘限電、疫情反覆均會對大陸市場造成衝擊。如果車源供應緊張有所緩解，預計10月銷量相較9月銷量，將有所上升。

香港明報報導，中國汽車工業協會公布，8月大陸汽車銷量連跌4個月，乘用車及商用車月內總共售出179.9萬輛，年跌17.8%，並較7月跌幅擴大4個百分點。

其中，乘用車月內銷量達155.2萬輛，年降11.7%；商用車銷量則為24.7萬輛，較去年同期急降42.8%。不過，新能源汽車繼續「逆市」上升，8月銷量為32.1萬輛，年增1.82倍，繼7月的1.64倍後，再創強勁增長。

1到8月，報告顯示，大陸汽車已累計銷售1655.6萬輛，年增13.7%，其中乘用車銷售年增16%至1311.2萬輛；商用車累計銷量為344.4萬輛，年增5.5%。

中國汽車工業協會指出，由於疫情影響，供應鏈風險提升導致汽車企業減產壓力進一步加大，以致8月汽車產銷較去年同期繼續下降，同時，未來晶片供應短缺問題仍然存在，加上市場需求增加，也將加劇汽車供應不足的問題，因此，初步估計大陸全年汽車市場表現可能較預期差。