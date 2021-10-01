香港8月零售銷貨額上升11.9%

香港政府統計處9月30日發表最新零售業銷貨額數字。2021年8月，香港零售業總銷貨價值的臨時估計為286億元（港幣，下同），按年上升11.9%。

中新社報導，數據還顯示，與2020年同期比較，今年前八個月合計的零售業總銷貨價值的臨時估計上升8.1%。在今年8月份的零售業總銷貨價值中，網上銷售占7.4%，其臨時估計為21億元，按年上升16.5%。與去年同期比較，今年前8個月合計的零售業網上銷售價值的臨時估計上升45.2%。

香港政府發言人表示，受惠消費券計畫的提振作用，零售業總銷貨價值的按年升幅在8月份明顯加快至11.9%。本地疫情維持穩定及勞工市場狀況改善亦有幫助。

展望未來，該發言人指出，消費券計畫應在今年餘下時間繼續有利於本地消費意願。然而，維持疫情受控對零售業及整體經濟的全面復甦至為重要。因此，香港社會須努力實現更廣泛的疫苗接種。