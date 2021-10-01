快訊

花蓮漫波飯店整棟倒塌 結構技師：沒見過這種拆除方式

國慶展示軍力？今25架共機侵擾我西南ADIZ

聽新聞
test
0:00 / 0:00

香港8月零售銷貨額上升11.9%

聯合報 / 大陸新聞中心╱綜合報導

香港政府統計處9月30日發表最新零售業銷貨額數字。2021年8月，香港零售業總銷貨價值的臨時估計為286億元（港幣，下同），按年上升11.9%。

中新社報導，數據還顯示，與2020年同期比較，今年前八個月合計的零售業總銷貨價值的臨時估計上升8.1%。在今年8月份的零售業總銷貨價值中，網上銷售占7.4%，其臨時估計為21億元，按年上升16.5%。與去年同期比較，今年前8個月合計的零售業網上銷售價值的臨時估計上升45.2%。

香港政府發言人表示，受惠消費券計畫的提振作用，零售業總銷貨價值的按年升幅在8月份明顯加快至11.9%。本地疫情維持穩定及勞工市場狀況改善亦有幫助。

展望未來，該發言人指出，消費券計畫應在今年餘下時間繼續有利於本地消費意願。然而，維持疫情受控對零售業及整體經濟的全面復甦至為重要。因此，香港社會須努力實現更廣泛的疫苗接種。

香港 疫情 消費券

延伸閱讀

Toyz販毒他早就知道？ 統神粉絲神預言「將來會出事」

Toyz販毒面對10年以上重刑 服刑後會被驅逐出境

謝金河：習近平在給全世界出考題

桌球亞錦賽／台灣女將惜敗香港 無緣晉4強

相關新聞

BBC前新聞高管艾倫 被華為延攬為執行主編

華為創辦人任正非日前宣示要向延攬「高鼻子」外國人才後，曾長時間派駐中國的前英國廣播公司（BBC）新聞高階主管兼節目主持人...

俄增加對大陸電力供應 提高到去年10月水準的兩倍

俄羅斯電力公司InterRAO 1日表示，應中方要求，即日起Inter RAO公司增加了對大陸的電力供應，幅度達到計畫的90%，超過2020年10月供電量一倍。

彭博：中國大陸據傳要求煤礦業者全力供煤

中國大陸據傳要求國有煤礦企業到年底前以全面產能供應燃煤，甚至超過年度配額限制也沒問題，以因應日益惡化的缺電危機。

駱惠寧訪香港籠屋 居民：公屋已等了12年

十一前夕，中聯辦主任駱惠寧昨天先後走訪慰問香港漁民、創業青年、社區居民、臨街商鋪和「籠屋」住戶，傳遞中央對香港基層民生的...

中國官方安排國企及地產商　收購恒大資產

中國恒大集團財務危機處理方式漸趨明朗。知情人士透露，中國官方正在規劃，由國企及如萬科等具官方背景的房地產開發商，出面收購...

聯想將回上海科創板上市 預計籌資430億元

大陸資訊設備大廠聯想集團也要回歸A股。上海證券交易所9月30日公告，聯想首次公開發行存托憑證（CDR）並在科創板上市申請...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。