上海浦東 集聚全球消費名牌

從美妝到服飾，從本土品牌到國際品牌，今年1至8月，上海市浦東新區累計引進各類首店超過100家。上海市商務委和浦東新區政府29日聯合宣布，在浦東啟動全球消費品牌集聚計畫，打造面向全球市場的品牌首選地、新品首發地和潮流風向標。

新華社報導，浦東的外高橋保稅區，近日迎來了沃爾瑪旗下山姆會員店的中國大陸首家旗艦店，這也是全球最大的山姆會員店。這家店建築總體量約7萬平方公尺，實現了多個「山姆之最」：新品最多、最豐富的體驗區、最大的山姆餐吧、最大智能停車場等。

沃爾瑪中國總裁及首席執行官朱曉靜表示，進入上海的10多年來，企業見證了上海消費環境、居民消費能力以及消費品位的不斷升級，這是沃爾瑪選擇把首店放在上海和浦東的主要原因之一。

除了外高橋保稅區外，浦東的多個重點開發區域均建設了一批承載各類首店的優質載體。如前灘太古里是太古地產在中國大陸運營的第三個太古里項目，首批開業的各類首店超過50家。這些掌握國際國內品牌及供應鏈資源的好項目落地，成為浦東建設國際消費中心的重要支撐。

根據新發布的全球消費品牌集聚計畫，浦東將力爭消費類企業總部過百、首店過千，建設5個百億級、3個千億級消費專業平台。在具體路徑上，浦東將推出六大專項行動，包括品牌總部提質行動、品牌載體建設行動、品牌渠道拓展行動、品牌創新賦能行動、品牌傳播推廣行動，以及品牌環境優化行動。

未來，浦東將大力建設陸家嘴世界級地標商圈，張江、前灘等區域特色商圈，通過進博會等引進具有全球標識度的品牌供應商。浦東新區副區長楊朝表示，浦東作為國內國際雙循環的戰略鏈接，在國際消費中心建設中尤其注重發揮開放高地與窗口作用，深入推進制度創新和功能拓展。

統計顯示，今年1至8月，上海浦東新區實現社會消費品零售總額2469億元，同比增長28.1%；新引進首店超過100家，其中全球首店4家，亞洲首店2家，中國大陸首店43家。