長三角勞動人口占64.5% 杭州最多

浙江省統計局29日披露，據大陸第七次人口普查公報數據測算，長三角地區勞動力資源總量仍充足，15至59歲勞動年齡人口保持在1.52億以上，占總人口的64.5%，比重高於中國大陸平均水平1.1個百分點。長三角地區41市中，有半數城市的勞動年齡人口占比超過大陸平均水平，其中，杭州比重達70.1%，居41市之首。

中新社報導，從人口總量看，長三角地區總量大、密度高。2020年末，長三角地區常住人口總量達2.35億人，比2019年居世界第5位的巴基斯坦人口（2.17億人）還要多，占大陸人口的比重由2010年的16.1%升至16.7%。以陸域面積計，人口密度達656人／平方公里，是大陸平均水平的4.5倍。

在增量上，長三角地區常住人口比2010年增加1961萬人，年均增長0.87%。10年前，北京市常住人口為1961萬，長三角地區10年來增加的人口與此相當。

從人口年齡結構看，長三角地區勞動力資源豐富。長三角地區15至59歲勞動年齡人口保持在1.52億以上，略低於2010年的1.53億，占總人口的64.5%。其中，浙江的勞動年齡人口比重最高，為67.9%，比大陸平均水平高4.5個百分點。

在人口總撫養比方面，長三角地區明顯上升，但總體仍低於50%。數據顯示，浙江、上海、江蘇人口總撫養比小於50%，明顯低於大陸平均水平。有研究指出，人口總撫養比小於或等於50%，稱為人口紅利期，以此判斷，長三角人口紅利尚存。