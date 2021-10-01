快訊

花蓮漫波飯店整棟倒塌 結構技師：沒見過這種拆除方式

國慶展示軍力？今25架共機侵擾我西南ADIZ

聽新聞
test
0:00 / 0:00

長三角勞動人口占64.5% 杭州最多

聯合報 / 大陸新聞中心╱綜合報導

浙江省統計局29日披露，據大陸第七次人口普查公報數據測算，長三角地區勞動力資源總量仍充足，15至59歲勞動年齡人口保持在1.52億以上，占總人口的64.5%，比重高於中國大陸平均水平1.1個百分點。長三角地區41市中，有半數城市的勞動年齡人口占比超過大陸平均水平，其中，杭州比重達70.1%，居41市之首。

中新社報導，從人口總量看，長三角地區總量大、密度高。2020年末，長三角地區常住人口總量達2.35億人，比2019年居世界第5位的巴基斯坦人口（2.17億人）還要多，占大陸人口的比重由2010年的16.1%升至16.7%。以陸域面積計，人口密度達656人／平方公里，是大陸平均水平的4.5倍。

在增量上，長三角地區常住人口比2010年增加1961萬人，年均增長0.87%。10年前，北京市常住人口為1961萬，長三角地區10年來增加的人口與此相當。

從人口年齡結構看，長三角地區勞動力資源豐富。長三角地區15至59歲勞動年齡人口保持在1.52億以上，略低於2010年的1.53億，占總人口的64.5%。其中，浙江的勞動年齡人口比重最高，為67.9%，比大陸平均水平高4.5個百分點。

在人口總撫養比方面，長三角地區明顯上升，但總體仍低於50%。數據顯示，浙江、上海、江蘇人口總撫養比小於50%，明顯低於大陸平均水平。有研究指出，人口總撫養比小於或等於50%，稱為人口紅利期，以此判斷，長三角人口紅利尚存。

北京 上海

延伸閱讀

新冠變種病毒促使多國轉向歐美疫苗 大陸疫苗外交受挫

墨比爾斯：大陸鐵腕整頓 投資陸股前景更樂觀

高雄吸引大廠投資 陳其邁：只許成功不許失敗

大陸11省對水泥業限電停產 推升水泥價格大漲

相關新聞

BBC前新聞高管艾倫 被華為延攬為執行主編

華為創辦人任正非日前宣示要向延攬「高鼻子」外國人才後，曾長時間派駐中國的前英國廣播公司（BBC）新聞高階主管兼節目主持人...

俄增加對大陸電力供應 提高到去年10月水準的兩倍

俄羅斯電力公司InterRAO 1日表示，應中方要求，即日起Inter RAO公司增加了對大陸的電力供應，幅度達到計畫的90%，超過2020年10月供電量一倍。

彭博：中國大陸據傳要求煤礦業者全力供煤

中國大陸據傳要求國有煤礦企業到年底前以全面產能供應燃煤，甚至超過年度配額限制也沒問題，以因應日益惡化的缺電危機。

駱惠寧訪香港籠屋 居民：公屋已等了12年

十一前夕，中聯辦主任駱惠寧昨天先後走訪慰問香港漁民、創業青年、社區居民、臨街商鋪和「籠屋」住戶，傳遞中央對香港基層民生的...

中國官方安排國企及地產商　收購恒大資產

中國恒大集團財務危機處理方式漸趨明朗。知情人士透露，中國官方正在規劃，由國企及如萬科等具官方背景的房地產開發商，出面收購...

聯想將回上海科創板上市 預計籌資430億元

大陸資訊設備大廠聯想集團也要回歸A股。上海證券交易所9月30日公告，聯想首次公開發行存托憑證（CDR）並在科創板上市申請...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。