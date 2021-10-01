11省水泥業限電限產 價格飆漲

根據浙江近日發布的「關於啟動有序用電方案的通知」，9月28日起，當地水泥業必須執行「避高峰用電」。天風證券統計，目前中國大陸已經有11個省份對水泥業採取或即將採取限電限產措施，這11個省份的水泥產能占全大陸的50%。

「21世紀經濟報導」指出，「此次限產範圍面積之廣、力度之大尚屬歷史首次」。報導稱，市場供應收緊，帶來水泥價格大幅上漲。

浙江一家水泥經銷商表示，浙江部分地區的P.O42.5散裝水泥均價已經超過每噸人民幣700元，「即使這樣，有錢還不一定能拿到貨，有些廠子就直接停產了」。

報導指出，在一些能耗控制更嚴格的大陸南方地區，部分水泥生產企業更是「開工半個月停、半個月」。一家企業負責人展示當地電力部門的通知，未來三個月，每10天停工5天，「至少持續到年底，還不知道後續會不會加碼」。

報導稱，面對電煤供應短缺，停售、漲價已成為大陸很多水泥企業的選擇。

報導指出，目前限電限產力度較大的地區，價格漲幅也最高。長三角、川渝、兩湖、雲貴地區水泥價格7月底以來，每噸漲幅均超過人民幣200元。

而上漲過快的水泥價格，也引起地方政府的關注。近日，廣西柳州市市場監管局就對全市水泥等大宗商品交易價格開展專項檢查。