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大陸9月製造業 PMI跌破榮枯線

聯合報 / 記者林則宏／綜合報導
大陸9月製造業景氣亮紅燈。圖為廣西貴港一家電動機車廠。（中新社）
大陸9月製造業景氣亮紅燈。圖為廣西貴港一家電動機車廠。（中新社）

中國大陸製造業景氣亮紅燈！大陸國家統計局公布9月中國製造業採購經理指數（PMI）為49.6，較前一個月下跌0.5個百分點，跌破代表景氣榮枯線的50下方，為去年2月新冠疫情爆發後的新低。

去年2月新冠肺炎疫情爆發後，大陸各行業幾乎全面停擺，導致當月製造業PMI從前一個月50.0，跌至35.7，但次月即回升至52.0。

排除新冠肺炎因素，大陸製造業PMI前一次低於50是在2019年10月，當月數據為49.3，為連續第六個月處於景氣榮枯線下方。

大陸國家統計局服務業調查中心高級統計師趙慶河說，9月受高耗能行業景氣水平較低等因素影響，9月製造業PMI降至臨界點以下。

趙慶河指出，大陸9月製造業PMI主要特點之一是供需兩端放緩。生產指數和新訂單指數分別為49.5和49.3，比前月下降1.4和0.3個百分點，均為年內低點，其中新訂單指數連續兩個月位於收縮區間，反映製造業生產活動和市場需求總體放緩。

其次，價格指數雙雙上升。9月主要原材料購進價格指數和出廠價格指數分別為63.5和56.4，高於上月2.2和3.0個百分點，均升至近四個月高點。從主要原材料購進價格指數看，全部調查行業均高於臨界點，企業採購成本普遍上升。

值得注意的是，大陸中小企業處境依舊堪憂。9月大型企業PMI為50.4，較前一個月高0.1個百分點，持續位於景氣區間。但中、小型企業分別為49.7和47.5，低於上月1.5和0.7個百分點。

趙慶河指出，調查結果顯示，小型企業反映原材料成本高、資金緊張、市場需求不足的比重均超過四成，部分小型企業生產經營面臨多重困難。

此外，大陸9月非製造業商務活動指數為53.2，高於上月5.7個百分點，回升至臨界點以上。趙慶河表示，大陸9月非製造業景氣水平快速回升，其中服務業恢復明顯。當月服務業商務活動指數為52.4，高於上月7.2個百分點。

PMI 新冠肺炎

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