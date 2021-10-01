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「十四五」 廣東將投逾2兆建交通基礎設施
廣東省政府辦公廳29日印發「廣東省綜合交通運輸體系『十四五』發展規劃」。該規劃顯示，「十四五」時期，廣東全省共安排交通基礎設施重大建設項目投資約20020億元（人民幣，下同），其中軌道交通8800億元、公路8130億元。
中新社報導，數據顯示，「十三五」時期，廣東全省交通基礎設施累計完成投資1.43兆元，約為「十二五」時期的1.68倍，綜合交通網絡規模和質量顯著提升。其中，全省鐵路運營里程達4888公里，高速鐵路里程達2065公里。
上述規劃提出，到2025年，廣東綜合立體交通網布局基本形成。路網規模質量領先全中國大陸，部分領域達到世界先進水平，實現高標準鐵路「市市通」、高速公路「縣縣通」、三級以上公路「鎮鎮通」，基本實現雙車道公路「村村通」。
該規劃顯示，「十四五」時期，廣東將強化廣州、深圳國際性綜合交通樞紐功能，建設珠海全國性綜合交通樞紐，完善廣佛—深港、廣佛—珠澳以及跨珠江口通道布局，聯合港澳共同打造粵港澳大灣區樞紐集群。加快建設汕頭、湛江全國性綜合交通樞紐，提升韶關綜合交通樞紐能級。
同時，廣東將推進廣州白雲國際機場三期擴建工程和深圳機場三跑道擴建工程，開工建設珠三角樞紐（廣州新）機場。培育珠海、揭陽、湛江、惠州等地區性樞紐機場，完成湛江機場遷建，推進揭陽潮汕機場航站區擴建和惠州機場改擴建，規劃建設珠海機場第二跑道。
廣東也提擴大高標準鐵路覆蓋範圍。加快推進深圳至江門鐵路建設，高標準建設廣州經汕頭至漳州、廣州經湛江至海口（合浦）、深圳至深汕合作區等高鐵，推動形成沿海高速鐵路雙通道。
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