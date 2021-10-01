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許昌鄢陵花木之鄉 開出「花經濟」

聯合報 / 特派記者賴錦宏／河南報導
光是紅掌（火鶴）一種植物，鄢陵花卉市場就有數十種顏色，可以銷到全大陸各地，營業額比兩年前翻了一倍有餘。記者賴錦宏／攝影
光是紅掌（火鶴）一種植物，鄢陵花卉市場就有數十種顏色，可以銷到全大陸各地，營業額比兩年前翻了一倍有餘。記者賴錦宏／攝影

河南許昌鄢陵，享有「鄢陵臘梅冠天下」的「花都」美名，近年來，鄢陵縣依托園林花木產業，發揮優勢求突破，成功走出一條「以花木改善生態、以生態承載旅遊、以旅遊繁榮三產」的特色經濟之路。目前全縣花木種植面積70萬畝，是全大陸最大的花木集散地，「南花北移、北花南遷」的天然培育基地，成為名副其實的「中國花木第一縣」。

在鄢陵縣花木市場，數百個商舖門裡門外擺滿各色花卉苗木，漫步其中眼睛應接不暇。一大早就有採購花木車輛往來其中，還有工人們忙著包裝發貨，一片繁忙。

鄢陵花木市場總經理姚樹新指出，花木市場是一個集交流展示銷售為一體的平台，這裡不僅提供花木的新品種，還提供新材料、新技術，可以為全大陸的採購商提供一站式服務。

鄢陵花木市場總經理姚樹新指出，花木產業是個「朝陽產業」。記者賴錦宏／攝影
鄢陵花木市場總經理姚樹新指出，花木產業是個「朝陽產業」。記者賴錦宏／攝影

姚樹新表示，這裡每年分別舉行春季和秋季兩次苗交會，來自全大陸的生產花卉苗木的廠家將在這裡展示產品，交流市場經驗，同時提供新的品種。今年的苗交會於9月26日舉行，以突出「四個新」，即「新產品、新技術、新材料、新應用」，向行業推廣普及，也使整個行業走向可持續健康發展的道路。

蓬勃生長的花木開啟了鄢陵特色經濟之門，也讓老百姓的錢包鼓起來，一批花農比人早一步，依托家鄉花木資源，承攬都市綠化工程、物流運輸、園林管理、工具肥料等園林花木產業相關服務，並因此過上了富裕的日子。

鄢陵花卉市場的工人張辛紅說，之前在周邊工廠打工，每個月收入大概在兩三千元人民幣左右，現在在花卉市場做一些打包裝卸的工作，旺季時每天的收入都有兩三百塊錢，收入多了許多。

姚樹新還表示，花木市場建成的十來年間，當地農民的生活得到了很大的改善，不少人都蓋上了樓房。在花木市場的帶動下，周邊五個村莊村民的人均年收入比原來多了15萬元左右。

姚樹新稱，隨著人們生活水平提高，不管是城市還是農村，民眾家裡都喜歡種花種草。而且，苗木產業是個「朝陽產業」，未來的鄉村振興、城市道路建設等多個方面都需要園林綠化花木。

農民 人民幣

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