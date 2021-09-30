聽新聞
test
0:00 / 0:00

iPhone13缺貨嚴重 大陸門店無貨可賣 官網訂要等1個月

聯合報 / 記者林汪靜／即時報導
因供應鏈緊張和強勁需求，iPhone13成為近年來消費者等待時間最長的產品。（圖／取自第一財經）
因供應鏈緊張和強勁需求，iPhone13成為近年來消費者等待時間最長的產品。（圖／取自第一財經）

蘋果發表新機iPhone13系列，但因供應鏈緊張和強勁需求，iPhone13成為近年來消費者等待時間最長的產品，大陸也不例外。目前江浙滬十幾家蘋果店多數iPhone 13系列機型都處於無貨狀態，尤其iPhone 13 Pro和iPhone 13 Pro Max機型的缺貨情況最嚴重，等待時間也最長，目前下單基本要等一個月左右才能拿到手機。

第一財經報導，據了解，上海南京東路、國金中心、環球港等多家蘋果店僅有少數容量較小的iPhone 13和iPhone 13 mini有貨，iPhone 13 Pro和iPhone 13 Pro Max機型的缺貨情況最為嚴重，等待時間也最長，目前下單基本要等一個月左右才能拿貨。

晶片供應鏈緊張等問題加劇了蘋果智慧產品的等待時間，iPhone供不應求的情況在全球範圍都已出現。摩根大通和瑞士信貸的分析師認為，全球網路預訂新機型的客戶將不得不等待超過4周的時間才能拿到iPhone 13 Pro和iPhone 13 Pro Max，而基本款iPhone 13則需要等待大約兩周時間。

一名透過蘋果官網預訂了一款iPhone 13 Pro Max的上海消費者表示，他於28日下單訂購，目前要等到10月底才可以拿到手機

蘋果公司沒有立即就交付時間延遲及其原因發表評論，但分析師認為，供應鏈的限制及需求疊加造成了目前產品交貨時間延遲的情況。摩根大通分析師Samik Chatterjee指出，無可否認，交貨時間延長的部分原因是供應鏈的限制，「我們發現發售第二周預訂的交貨時間相對於第一周有明顯的增加，且超過了我們之前的預期。」

不過，機構並不擔心供應鏈限制問題，Omdia半導體分析師李澤剛表示，目前並沒有聽說蘋果更多供應鏈有特別緊張的消息，5G晶片的供應並不緊張，且蘋果供應鏈的優先級一直都是排在最先的位置；天風國際則預計iPhone 13今年的出貨量會在去年iPhone 12的基礎上增長10%左右。

上海 摩根 半導體

延伸閱讀

全家便利商店推「二手手機回收」！再抽iPhone 13

iPhone 13需求強 外資看好供應鏈喊買鴻海、台達電

神話破滅？iPhone 13首週販賣量曝光 日最熱銷機款讓人意外

資策會：5G滲透率iPhone最高 明年衝全5G產品線

相關新聞

8.6兆元債權申報 海航破產案擬10月底裁決

中國大陸第四大航空企業，海航集團的破產程序有新進展。據現任海航集團黨委書記、聯合工作組組長顧剛30日表示，集團進入破產程...

iPhone13缺貨嚴重 大陸門店無貨可賣 官網訂要等1個月

蘋果發表新機iPhone13系列，但因供應鏈緊張和強勁需求，iPhone13成為近年來消費者等待時間最長的產品，大陸也不...

陸推《數據安全法》 擬令境內核心數據不得出海

先前滴滴出行赴美上市，引發數據外流的疑慮後，中國大陸加緊落實《數據安全法》等法律法規。據工信部30日發布的徵求意見稿，將...

墨比爾斯：大陸鐵腕整頓 投資陸股前景更樂觀

彭博資訊報導，北京當局最近對中國大陸產業界展開一波波整肅行動，要求企業為社會公益服務，不要一味追逐獲利，只圖肥了創辦人和...

高盛：恒大潛在負債人民幣1兆元 須保住房地產業務

投資銀行高盛集團最新的研究報告指出，恒大的表外潛在負債高達人民幣1兆元，是近2兆元帳面負債規模的二分之一，由於大部分是不...

汽車晶片缺口高峰已過 中國汽車流通協會：供應將緩慢提升

中國汽車流通協會表示，目前，汽車晶片缺口高峰已經過去，未來晶片供應將會緩慢提升，但傳導至汽車終端銷售還需要3到5個月。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。