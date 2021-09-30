陸推《數據安全法》 擬令境內核心數據不得出海

先前滴滴出行赴美上市，引發數據外流的疑慮後，中國大陸加緊落實《數據安全法》等法律法規。據工信部30日發布的徵求意見稿，將工業和電信數據分為三個等級，擬明定未來在中國大陸境內收集和產生的核心數據，將不得出境。

工信部網站30日公告，為貫徹落實《數據安全法》等法律法規，相關部門研究起草了《工業和信息化領域數據安全管理辦法（試行）（徵求意見稿）》。

根據意見稿，中國大陸要求工業和電信數據處理者，應根據行業要求、業務需求、數據來源和用途等因素對數據進行分類和標識，形成數據分類清單。在類別上，「包括但不限於」研發數據、生產運行數據、 管理數據、運維數據、業務服務數據、個人訊息等。

工信部還按照訊息若遭非法利用，對國安、公共利益等可能造成的危害程度，將數據分成一般數據、重要數據和核心數據三級，規定若要將重要數據攜出海外，應當進行安全評估，而被列為核心數據者，則不得出境。