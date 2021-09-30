聽新聞
test
0:00 / 0:00
陸：已梳理加入CPTPP需修改法規 將與各成員磋商
大陸商務部發言人束珏婷30日表示，大陸申請加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）已做全面研究，將與各成員磋商。
據陸媒澎湃新聞報導，束珏婷說，為積極推動加入CPTPP，目前中方已對協定規則進行了全面研究評估，梳理了加入CPTPP可能需要採取的改革措施和修改的法律法規。
她也強調，中方將在市場准入領域做出超過中方現有締約實踐的高水準開放承諾，向各成員提供具有商業利益的市場准入機會，推動雙邊貿易投資增長。下一步中方將按照CPTPP有關程序與各成員進行磋商。
束玨婷表示，中國始終支持自由貿易，一貫主張建設開放透明、互利共贏的區域自由貿易安排，正在積極構建面向全球的高標準自貿區網路。
她說，特別是在新冠肺炎疫情背景下，中國願與各方一道，通過積極推動區域經濟一體化和貿易投資自由化、便利化進程，克服疫情不利影響，為全球經濟復甦增長作出更大貢獻。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言