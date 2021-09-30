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高盛：恒大潛在負債人民幣1兆元 須保住房地產業務

經濟日報 / 編譯陳家齊／綜合外電
高盛分析指出，恒大有人民幣1兆元的潛在負債，必須靠房產本業經營下去才不會爆開。路透
高盛分析指出，恒大有人民幣1兆元的潛在負債，必須靠房產本業經營下去才不會爆開。路透

投資銀行高盛集團最新的研究報告指出，恒大的表外潛在負債高達人民幣1兆元，是近2兆元帳面負債規模的二分之一，由於大部分是不動產抵押擔保，必須要靠房地產本業繼續經營下去，才不會爆開來。

路透報導，高盛從五方面評估恒大的表外負債，包括債務、抵押貸款擔保、理財產品、可轉換債以及未實現承諾，估計恒大可能有人民幣1兆元（1,560億美元）的表外以及潛在債務。計入恒大申報的人民幣1.97兆帳面負債，整體負債規模可能達人民幣3兆元（約4,600億美元）。

高盛的分析說，這筆數目龐大的潛在負債，約90%是以抵押擔保與未實現承諾的形式存在，因此，恒大的房地產業務要繼續經營下去，才能防止這筆潛在債務變成現實。

恒大在紐約時間9月29日到期的一筆美元債利息剛過付款時間，而知情人士向路透表示，有投資人並沒有收到付息。這是恒大本月第二筆沒有按時付款的美元債，境外投資人憂心可能一毛都拿不回來。

高盛的報告指出，恒大最近出售盛京銀行在港上市股票的收益，是拿來償付積欠盛京銀行的債務，而不是用來償付境外債務。但高盛也指出，由於恒大美元債規模總計僅42億美元左右，恒大美元債儘管前景不利，對市場的影響將很有限。

恒大 債務 人民幣

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