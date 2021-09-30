財新9月中國製造業PMI升至50 仍為17個月來次低

財新中國與Markit聯合30日公布，中國大陸9月製造業PMI上升0.8個百分點達至50，優於預期的49.5。儘管高於景氣榮枯現的50，但仍為17個月來次低。

據港媒明報報導，財新中國與Markit的數據與大陸國家統計局製造業PMI並不一致。國家統計局公布的今年9月製造業PMI為49.6。

財新的報告指出，9月大陸多地散發疫情影響仍在，但汛情基本消退，使得製造業結束輕微收縮趨勢，行業景氣有回升，但幅度有限。新訂單指數則為三個月來首次處於擴張區間，銷量上升的企業普遍反映客戶數量有所增長。

財新智庫高級經濟學家王喆表示，大陸經濟下行壓力依然較大。一方面，新冠疫情對製造業需求、供給、流通的影響還在持續。海外疫情和運輸緊張導致外需拖累總需求，疫情管控對物流的阻斷依然明顯，內需有所分化，中間品和投資品需求較好，消費品需求疲弱，反映消費者購買力的不足。

王喆指出，由於供給約束凸顯，限產措施也對生產形成制約，進而擠壓就業，並最終弱化了需求。有鑑於此，未來數月政策重點應針對完善疫情防控和緩解供給側壓力，在促進就業、維持原材料價格穩定、保障供給平穩有序、能耗雙控達標等多目標中尋找平衡點。