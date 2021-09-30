8部門推行動計畫 物聯網新設施 大城3年建成

大陸工業和信息化部等八部門29日對外發布「物聯網新型基礎設施建設三年行動計畫（2021-2023年）」，明確到2023年底，在大陸國內主要城市初步建成物聯網新型基礎設施。

中新社報導，行動計畫稱，隨著經濟社會數位化轉型和智能升級步伐加快，物聯網已經成為新型基礎設施的重要組成部分。行動計畫要求突破一批制約物聯網發展的關鍵共性技術。高端傳感器、物聯網芯片、物聯網操作系統、新型短距離通信等關鍵技術水平和市場競爭力顯著提升。

在產業生態方面，行動計畫提出，培育一批示範帶動作用強的物聯網建設主體和運營主體。推動10家物聯網企業成長為產值過百億元人民幣、能帶動中小企業融通發展的龍頭企業；支持發展一批專精特新「小巨人」企業。

計畫還要求，到2023年底，催生一批可複製、可推廣、可持續的運營服務模式，導出一批賦能作用顯著、綜合效益優良的行業應用，構建一套健全完善的物聯網標準和安全保障體系。

「十三五」期間，中國大陸物聯網產業總體規模、骨幹企業數、標準制定數量等指標全部達到規劃預期目標，物聯網應用部署範圍和產業綜合實力持續提升。杭州、無錫、重慶、福州、鷹潭等物聯網示範基地加快產業集群發展。