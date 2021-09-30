十四五 建設長三角科創新共同體

大陸科技部副部長李萌29日在北京表示，科技部將支持建設長三角科技創新共同體，增強科技創新和高端產業的策源功能，形成創新型國家建設的重要一極。

中新社報導，李萌在大陸國新辦記者會介紹加快推進上海具有全球影響力的科技創新中心建設。他表示，「十四五」期間，將以強化大陸國家戰略科技力量為引領，支持上海加快國際科技創新中心建設，特別是建設長三角科技創新共同體，增強科技創新和高端產業的策源功能，形成創新型國家建設的重要一極。

目前，大陸已在上海建立45個重點實驗室，涉及新一代信息技術、生命健康、人工智能、先進製造等前沿領域。李萌透露，大陸科技部正在重組重點實驗室體系，把上海的重點實驗室納入重組進程，增強體系化能力。

為支持上海凝聚高端人才，李萌說，在吸引外國人來滬工作制度方面，將賦予上海更大自主權，對上海科創中心建設所急需的外國科技人才，進一步放寬年齡、學歷等方面的條件限制，支持上海率先開展科技人才發展體制機制改革和政策試驗，強化輻射帶動作用。

中國科學院副院長張濤表示，中科院將聚焦集成電路、生物醫藥、人工智能等產業，支持上海積體電路材料研究院建設，形成大陸國內領先的積體電路材料創新平台，繼續推動中國科學院微小衛星創新研究院臨港衛星研製基地、G60腦智科創基地等創新平台建設，支持科創中心等重要承載區發展。