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重慶新生港 萬噸級碼頭運營

聯合報 / 大陸新聞中心╱綜合報導
長江上游首個萬噸級碼頭重慶新生港29日正式開港運營。（中新社）
長江上游首個萬噸級碼頭重慶新生港29日正式開港運營。（中新社）

長江上游首個萬噸級碼頭重慶新生港29日正式開港運營，目前已簽訂了45份碼頭裝卸合同。新生港的開港運營，不僅幫助重慶實現了至中國大陸沿海港口、鄰近國家（地區）港口一程直達，也為中歐班列（渝新歐）開創了新的起點。

中新社報導，重慶新生港位於長江北岸香水溪至秀水溪江段，重慶市忠縣境內。它是大陸交通運輸部批覆的長江上游首個萬噸級碼頭，也是重慶打造長江上游航運中心的重要組成部分。

重慶市港航海事事務中心主任汪伯濤表示，重慶新生港是長江上游萬噸級「江海直達」最佳節點。目前，長江的「江海直達」運輸未能延伸到長江上游。忠縣航段及以下常年維護水深在6米以上，具備通航萬噸級船舶和布局萬噸級港口條件，新生港實現「江海直達」後，重慶至大陸沿海港口、鄰近國家（地區）港口實現一程直達，也可促進中新（重慶）戰略性互聯互通示範項目的物流合作。

長江中下游貨物水運至新生港經廣忠黔鐵路連接中歐班列（渝新歐）鐵路，將開創中歐班列新起點。

中共重慶市忠縣縣委書記江夏指出，重慶新生港規劃用地面積3.2平方公里，總投資50億（人民幣，下同），按照「前港中倉後園、鐵公水聯運」進行布置，港區前沿占用岸線長度2220米，擬建5000噸級泊位14個。

重慶新生港一期首批工程總投資約27.26億，設計通過能力720萬噸／年。5個5000噸級貨運泊位已通過竣工驗收，其中60載車位滾裝泊位1個，多用途泊位4個。

江夏表示，目前已有多家商貿物流、貨運代理船運企業意向入駐港區，已有螺紋鋼、盤圓等貨物陸續落地倉儲，初具規模的鋼材交易市場正圍繞新生港布局成型，已簽訂45份碼頭裝卸合同。

碼頭 人民幣

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