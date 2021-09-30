海拔3千米 四川兩河口水電站發電

位於四川甘孜藏族自治州雅江縣的兩河口水電站29日正式投產發電。這是中國大陸海拔最高的百萬千瓦級水電站。

中新社報導，兩河口水電站礫石土心牆堆石壩壩高295公尺，是建成發電的世界第二高土石壩。該水電站核准投資總額664.57億元（人民幣，下同），總裝機300萬千瓦，水庫總庫容達108億立方公尺，調節庫容為65.6億立方公尺，是四川省內最大的多年調節水庫。

兩河口水電站投產後，與雅礱江幹流已建成的錦屏一級和二灘水電站形成三大聯合調節水庫，總調節庫容達148.4億立方公尺，帶來極強的徑流調節能力，可實現雅礱江梯級電站多年調節。

雅礱江流域水電開發公司董事長祁寧春說，水庫帶來的多年調節和補償效應，在不增加投入的條件下，可為雅礱江下游、金沙江下游和長江幹流電站產生巨大補償效益，增加平枯期年發電量約342億千瓦時，是兩河口水電站自身發電量的三倍。

兩河口水電站施工區平均海拔3000公尺，是中國大陸海拔最高的百萬千瓦級水電站。其建設面臨高海拔、高邊坡、高土石壩、高地應力地下廠房、高洩洪流速等諸多世界級技術難題與挑戰。目前兩河口水電站累計投入科研經費超過18億元，獲得128項專利，採用10餘項新材料、20餘項新技術、30餘項新工藝以及多項新設備。

兩河口水電站是大陸第一座用「施工全過程智能化技術」修建的300公尺級超高土石壩工程。中國工程院院士鍾登華表示，兩河口水電站填補高寒地區超高土石壩的建設空白，實現大壩建設由數位化向智慧化的跨越，開創並引領水利水電工程建設智慧化的新方向，具有重要的科學意義和工程價值。

雅礱江發源於青藏高原巴顔喀拉山南麓，幹流全長1571公里，天然落差3830公尺，在中國大陸規劃的13大水電基地中排名第三。